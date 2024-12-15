Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 A đường 17 Khu phố 3 Phường Hiệp Bình Phước Thủ Đức TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ tính toán và kiểm soát giá thành (kiểm soát nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất chung, nhân công, hao phí...)
2. Hỗ trợ các công việc báo cáo, thống kê chi phí NVL, Kiểm soát tính toán giá trị tồn kho NVL, Bán thành phẩm, thành phẩm, tài sản ngắn hạn
3. Các công việc khác (theo yêu cầu của trưởng phòng)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 4 các trường đại học tài chính ngân hàng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo Excel.
Kỹ năng thu thập và xử lý số liệu tốt.
Trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội nghề nghiệp rõ ràng và mức thu nhập hấp dẫn sau thực tập.
Được đào tạo kỹ năng, trải nghiệm làm việc trong các dự án thực chiến.
Được trao quyền chủ động trong công việc, phát triển kỹ năng multitask và cam kết chất lượng đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31A đường Số 17, phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

