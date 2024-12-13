Tuyển Thực tập sinh kế toán Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Tập Đoàn Novaon Pro Company

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Đường Thành Thái, Phường 14,, Quận 10, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

· Hỗ trợ lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn của kế toán.
· Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra.
· Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu.
· Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ và chứng từ kế toán.
· Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.
· Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp/chờ bằng Chuyên ngành Kế toán (Có thể làm việc Full-time)
· Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel
· Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và chính xác.
Chấp nhận sinh viên chưa có kinh nghiệm, ham học hỏi

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

· Trợ cấp thực tập, gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng;
· Hỗ trợ dấu thực tập;
· Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, là Tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Việt Nam và Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 - 2023.
· Được đào tạo/ tham gia đào tạo thường xuyên và trau dồi kỹ năng Kế toán.
· Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Tập Đoàn Novaon Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

