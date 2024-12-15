Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 4 Tòa nhà Gro Center, 132
- 134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
• Sắp xếp, kiểm tra hóa đơn, chứng từ;
• Hỗ trợ nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm;
• Hướng dẫn thu thập hồ sơ, lập phiếu thu, chi, định khoản, ghi sổ vào phần mềm kế toán theo hướng dẫn và được phân công;
• Lưu trữ hồ sơ kế toán;
• Được đào tạo về các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm;
• Công việc sẽ được hướng dẫn cụ thể.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sinh viên Đại học, Cao đẳng các ngành: Tài chính, kế toán, kiểm toán;
• Không yêu cầu kinh nghiệm;
• Ứng viên có Tiếng Anh là một lợi thế;
• Lanh lợi, nhanh nhẹn, cẩn thận;
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
• Chăm chỉ, năng động và nhiệt tình trong công việc;
• Có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hướng dẫn, đào tạo và định hướng công việc cụ thể;
• Được đào tạo về các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm;
• Trau dồi kiến thức thực tế, nâng cao các kỹ năng;
• Được sắp xếp thời gian thực tập phù hợp với lịch học ở trường;
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;
• Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo hướng dẫn làm các công việc thực tế của kế toán;
• Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
• Phúc lợi: Phụ cấp thực tập;
• Phụ cấp khác: Phụ cấp gửi xe, cơm trưa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
