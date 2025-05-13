Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tổng hợp số liệu, kê khai, kiểm tra và sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán
Được đào tạo và thực hiện các nghiệp vụ ở mảng việc theo định hướng công việc cá nhân (nội bộ, thuế, công nợ, doanh thu, ...)
Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên Đại học năm 3, 4 chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Có khả năng sử dụng Microsoft Office, các phần mềm Kế toán là 1 lợi thế
Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng sử dụng Microsoft Office, các phần mềm Kế toán là 1 lợi thế
Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ lương cho thực tập sinh;
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Thời gian thực tập: Thứ 2 - thứ 6
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.
Thời gian thực tập: Thứ 2 - thứ 6
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI