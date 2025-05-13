Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tổng hợp số liệu, kê khai, kiểm tra và sắp xếp hồ sơ chứng từ kế toán

Được đào tạo và thực hiện các nghiệp vụ ở mảng việc theo định hướng công việc cá nhân (nội bộ, thuế, công nợ, doanh thu, ...)

Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên Đại học năm 3, 4 chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Có khả năng sử dụng Microsoft Office, các phần mềm Kế toán là 1 lợi thế

Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương cho thực tập sinh;

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Thời gian thực tập: Thứ 2 - thứ 6

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vinafco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.