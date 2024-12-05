Tuyển Thực tập sinh kế toán MindX Technology School làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại MindX Technology School
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ anh chị trong công ty thực hiện công tác kế toán.
Làm các công việc liên quan đến kiểm tra, đối chiếu công nợ khách hàng, đối tác.
Nhập liệu phần mềm
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào và đầu ra;
Lưu trữ chứng từ có liên quan;
Tìm hiểu, học hỏi, tham gia các công việc liên quan đến Thuế, BHXH.
Nhiệm vụ khác theo sự phân công cấp trên
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
Thành thạo vi tính văn phòng
Chịu khó làm việc, học hỏi.
Sử dụng thành thạo Word, Excel;
Ưu tiên ứng viên nhạy bén với con số;
Có tinh thần ham học, cải thiện bản thân, kiên trì để đạt mục tiêu;
Ứng viên có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc;
Có laptop cá nhân.
Tại MindX Technology School Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 4.000.000 VNĐ;
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
QUYỀN LỢI
Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn; nâng cao kiến thức về ngành; Được đào tạo, training từ A - Z về nghiệp vụ kế toán;
Văn phòng sang xịn mịn với hệ thống Coworking Space, có hỗ trợ chỗ ngủ trưa, canteen, lò vi sóng, tủ lạnh,....;
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 - 6 tháng;
Làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, siêu trẻ trung, năng động và hiện đại;
Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát... do Công ty tổ chức;
Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối.
THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Thời gian: Làm việc 8 tiếng/ngày, từ 8h30 - 18h00 (nghỉ trưa 12h30-14h00) Làm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần;
Địa điểm: Tầng 5, 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MindX Technology School
