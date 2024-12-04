Tuyển Thực tập sinh kế toán Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

· Hỗ trợ lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn của kế toán.

· Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra.

· Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu.

· Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ và chứng từ kế toán.

· Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.

· Các công việc khác theo sự phân công của kế toán.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp/chờ bằng Chuyên ngành Kế toán (Có thể làm việc Full-time)

· Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng cơ bản, đặc biệt là Excel

· Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận và chính xác.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

· Trợ cấp thực tập, gửi xe miễn phí tại tòa nhà văn phòng;

· Hỗ trợ dấu thực tập;

· Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, là Tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Việt Nam và Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 - 2023.

· Được đào tạo/ tham gia đào tạo thường xuyên và trau dồi kỹ năng Kế toán.

· Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

