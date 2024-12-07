Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 38 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Thực hành các công việc theo hướng dẫn, đảm bảo nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế cơ bản

Thống kê, tổng hợp, lưu trữ số liệu chứng từ kế toán theo hướng dẫn

Tham gia hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, lập báo cáo tài chính

Hỗ trợ công việc khác tại Phòng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Sinh viên năm cuối Cao đẳng/Đại học (ngành kế toán, tài chính,..) hoặc mới ra trường, mong muốn học hỏi và trau dồi kỹ năng thực tế.

Sử dụng thành thạo máy tính, ưu tiên sử dụng phần mềm Misa

Có máy tính cá nhân

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, ham học hỏi

Ưu tiên ứng viên làm việc toàn thời gian (full time)

Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp 1.500.000 – 2.000.000đ

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Học hỏi thực tế được nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc trong môi trường văn phòng

Phúc lợi công ty: Được hỗ trợ chi phí du lịch, miễn phí trà, cà phê, hoa quả tại văn phòng

Môi trường làm việc tại Lumi là môi trường trẻ, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, học hỏi lẫn nhau. Cơ chế khen thưởng xứng đáng với công sức bạn bỏ ra đồng thời cũng rất thử thách và quyết liệt.

