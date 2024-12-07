Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 38 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Thực hành các công việc theo hướng dẫn, đảm bảo nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế cơ bản
Thống kê, tổng hợp, lưu trữ số liệu chứng từ kế toán theo hướng dẫn
Tham gia hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, lập báo cáo tài chính
Hỗ trợ công việc khác tại Phòng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối Cao đẳng/Đại học (ngành kế toán, tài chính,..) hoặc mới ra trường, mong muốn học hỏi và trau dồi kỹ năng thực tế.
Sử dụng thành thạo máy tính, ưu tiên sử dụng phần mềm Misa
Có máy tính cá nhân
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên làm việc toàn thời gian (full time)
Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp 1.500.000 – 2.000.000đ
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Học hỏi thực tế được nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc trong môi trường văn phòng
Phúc lợi công ty: Được hỗ trợ chi phí du lịch, miễn phí trà, cà phê, hoa quả tại văn phòng
Môi trường làm việc tại Lumi là môi trường trẻ, khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo, học hỏi lẫn nhau. Cơ chế khen thưởng xứng đáng với công sức bạn bỏ ra đồng thời cũng rất thử thách và quyết liệt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
