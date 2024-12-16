Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 BT4 - 1, Khu đô thị Vinaconex3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Được trực tiếp vào làm và tiếp xúc với toàn bộ chứng từ nghiệp vụ thực tế

- Làm việc với phần mềm MISA và hạch toán và lưu trữ chứng từ.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Thời gian làm việc thoải mái, linh động, phù hợp với thời gian đăng ký của ứng viên.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, năm 4

- Khoa: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp

- Là sinh viên thuộc các trường: Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Kinh tế quốc dân là một lợi thế.

- Có laptop riêng

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn trưa tại công ty.

- Có hỗ trợ chi phí thực tập.

- Có hỗ trợ cung cấp xác nhận thực tập và số liệu để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC

