Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 2 BT4
- 1, Khu đô thị Vinaconex3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
- Được trực tiếp vào làm và tiếp xúc với toàn bộ chứng từ nghiệp vụ thực tế
- Làm việc với phần mềm MISA và hạch toán và lưu trữ chứng từ.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
- Thời gian làm việc thoải mái, linh động, phù hợp với thời gian đăng ký của ứng viên.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 3, năm 4
- Khoa: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp
- Là sinh viên thuộc các trường: Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Kinh tế quốc dân là một lợi thế.
- Có laptop riêng
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa tại công ty.
- Có hỗ trợ chi phí thực tập.
- Có hỗ trợ cung cấp xác nhận thực tập và số liệu để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN & KẾ TOÁN ASAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
