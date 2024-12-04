Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồ Ba Mẫu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Hạch toán dữ liệu trên phần mềm kế toán Fast và phần mềm bán hàng;

- Hỗ trợ giao nhận, quản lý hàng hóa, chứng từ;

- Hỗ trợ rà soát doanh thu, chi phí, bảng kê, tờ khai thuế...;

- Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo tháng, quý, năm;

- Hỗ trợ các dự án, công việc kế toán khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối, đã học xong hoặc mới tốt nghiệp, chuyên ngành kế toán – tài chính;

- Thời gian thực tập: Toàn thời gian;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực;

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản; có định hướng phát triển lâu dài về chuyên môn kế toán

- Thành thạo Excel, tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500.

Tại Công ty TNHH Legatek Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp lương thực tập hấp dẫn, tăng nhanh chóng theo đóng góp và hiệu quả công việc

- Được đào tạo chuyên môn và phát triển bản thân qua công việc thực tế;

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức với chế độ lương thưởng hấp dẫn (công ty không tuyển TTS ngắn hạn)

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp;

- Nhiều quyền lợi hấp dẫn và thú vị khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Legatek

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin