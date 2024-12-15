Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thu nhập các thông tin tài chính kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm và nhập dữ liệu vào báo cáo kế toán.

Xử lý hồ sơ kế toán, truy vấn điện thoại, giao dịch với ngân hàng, thuế, kiểm toán.

Hỗ trợ kế toán tổng hợp lập báo cáo thuế, quản trị, thống kê.

Lập báo cáo theo yêu cầu.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh Viên năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Nắm vững chế độ kế toán hiện hành, khả năng tổng hợp và phân tích.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm Microsoft Office.

Năng động, tự tin, trung thực và tỉ mỉ.

Có trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2 – 3 triệu/tháng

Trải nghiệm trong môi trường thân thiện, có vốn đầu tư Qũy nước ngoài Mekong Capital.

Học hỏi, làm nghiệp vụ thực tế của Kế toán.

Được cấp dấu mộc công ty.

Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 130 Cửa hàng trên toàn quốc, định giá Công ty 150 triệu USD vào năm 2023.

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, thăng tiến cao trong công việc cùng với sự phát triển nhanh của Công ty.

