Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn, P9, Q5, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Cùng Sale gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty.
Hỗ trợ lên báo giá, hợp đồng
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Sinh viên năm cuối/cử nhân Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.
Có thể thực tập fulltime
Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
