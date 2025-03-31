Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn, P9, Q5, Quận 5, Quận 5

Thực tập sinh kinh doanh

Hỗ trợ phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Cùng Sale gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ phần mềm của công ty.

Hỗ trợ lên báo giá, hợp đồng

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Sinh viên năm cuối/cử nhân Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Có thể thực tập fulltime

Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.