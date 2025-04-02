Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Biệt Thự 41 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng.
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra.
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
