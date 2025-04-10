Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Chế Xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ chăm sóc kênh Siêu thị, cửa hàng dưới sự hướng dẫn của Anh/Chị phụ trách.

Trưng bày, lấy đơn đặt hàng tại các Siêu thị dưới sự hướng dẫn của Anh/Chị phụ trách.

Sampling, chụp hình, quay video, báo cáo hoạt động đã Sampling ngày hôm đó cho Anh/Chị phụ trách.

Các công việc khác có liên quan do quản lý chỉ định.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học năm cuối các chuyên ngành tương ứng: QTKD, kinh tế, Marketing...và có Giấy giới thiệu của Trường khi thực tập.

Thực tập fulltime tại công ty, có định hướng gắn bó lâu dài sau khi kết thúc thực tập (Làm việc từ 1 năm trở lên).

Ưu tiên các bạn có đam mê Kinh doanh thực phẩm các vị trí: Phòng MT, Digital Marketing (Tiktok, Facebook), Ecommerce (Shopee, Lazada...), Phòng GT, Phòng Horeca.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng làm việc bởi các Trưởng bộ phận và các chuyên gia.

Hưởng Phí hỗ trợ thực tập trong thời gian thực tập:

Phí hỗ trợ thực tập từ 3.000.000 đến 5.000.000 VNĐ/ tháng. Trong đó phí Sampling dao động từ 30.000 – 35.000 VNĐ/h tùy Siêu thị, Brand sampling;

3.000.000 đến 5.000.000 VNĐ/ tháng

phí Sampling dao động từ 30.000 – 35.000 VNĐ/h tùy Siêu thị, Brand sampling

Sau thời gian thực tập sẽ được đánh giá và nhận việc chính thức, ký HĐLĐ, đóng BHXH. Tổng thu nhập: lên đến 10.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực.

lên đến 10.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực

Cơ hội mở rộng network & được cọ sát làm việc cùng các Hãng, Tập đoàn lớn trên thế giới, các đối tác và khách hàng trong và ngoài nước.

Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ kinh doanh các kênh MT, GT/HRC, Ecommerce.

Được cân nhắc nhận việc chính thức và thăng tiến tại phòng Kinh doanh & Marketing.

Được Training kiến thức Kinh Doanh, Thị Trường, các kỹ năng cần thiết trong ngành FMCG.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin