Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
7 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm phần mềm của công ty
Tư vấn và giới thiệu các giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo việc triển khai và hỗ trợ khách hàng hiệu quả
Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng sử dụng thành thạo Word và Excel
Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm là một lợi thế
Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc công ty...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

