Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu

Mức lương 7 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 7 - 18 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm phần mềm của công ty

Tư vấn và giới thiệu các giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo việc triển khai và hỗ trợ khách hàng hiệu quả

Theo dõi và báo cáo tình hình kinh doanh, đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Với Mức Lương 7 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Có kỹ năng sử dụng thành thạo Word và Excel

Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và phần mềm là một lợi thế

Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số và hiệu quả công việc

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kiến thức chuyên môn

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, teambuilding, tiệc công ty...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

