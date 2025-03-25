Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 115 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc giới thiệu và tư vấn bán xe Geely.

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng để giới thiệu xe Geely.

Tư vấn và sale các sản phẩm ô tô Geely, tổ chức các sự kiện tại showroom của công ty.

Đề xuất, tư vấn cho khách hàng các dịch vụ lái thử xe.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán phù hợp.

Chăm sóc cho khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành Kinh Doanh; Marketing; IT; Tài Chính và các ngành nghề liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ training khi làm .

Có kiến thức buôn bán trong ngành ô tô là một lợi thế.

Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự, giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh và yêu thích thích ô tô là một điểm cộng.

Có ngoại hình, hoạt bát và nhanh nhẹn là một điểm mạnh.

Ưu tiên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 3 triệu (được thưởng thêm hoa hồng nếu bán được sản phẩm).

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Làm việc giờ hành chính thứ 2 - thứ 7 (8:00 - 17:00). Hỗ trợ nếu bận việc học.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin