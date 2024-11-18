Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Cạnh 79 đường số 53 KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ, Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hành những công việc liên quan từ kiến thức đã học vào công việc kinh doanh của công ty.

-Báo giá, hợp đồng, quản trị data dữ liệu, quản lý và tuyển dụng nhân sự, marketing online, trợ lý giám đốc...

- Các công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên sắp tốt nghiệp và mới ra trường có nhu cầu thực tập, để trải nghiệm từ kiến thức từ nhà trường vào kinh nghiệm thực tế và tìm được việc làm ổn định để gắn bó lâu dài, có thêm thu nhập để trang trải chi phí cho việc học.

- Đã tốt nghiệp hoặc sắp hoàn thành các chương trình: đại học, cao đẳng các ngành: quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, công nghệ thông tin, marketing online, kinh doanh quốc tế...Ưu tiên cho các bạn có kinh nghiệm trên các lĩnh vực trên.

- Nam/Nữ, số lượng: 05 người.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu

Thu nhập sẽ tăng tùy theo năng lực làm việc.

Sau khi các bạn hoàn thành thực tập, được đánh giá năng lực để tuyển dụng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM

