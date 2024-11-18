Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Cạnh 79 đường số 53 KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ, Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hành những công việc liên quan từ kiến thức đã học vào công việc kinh doanh của công ty.
-Báo giá, hợp đồng, quản trị data dữ liệu, quản lý và tuyển dụng nhân sự, marketing online, trợ lý giám đốc...
- Các công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên sắp tốt nghiệp và mới ra trường có nhu cầu thực tập, để trải nghiệm từ kiến thức từ nhà trường vào kinh nghiệm thực tế và tìm được việc làm ổn định để gắn bó lâu dài, có thêm thu nhập để trang trải chi phí cho việc học.
- Đã tốt nghiệp hoặc sắp hoàn thành các chương trình: đại học, cao đẳng các ngành: quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, công nghệ thông tin, marketing online, kinh doanh quốc tế...Ưu tiên cho các bạn có kinh nghiệm trên các lĩnh vực trên.
- Nam/Nữ, số lượng: 05 người.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu
Thu nhập sẽ tăng tùy theo năng lực làm việc.
Sau khi các bạn hoàn thành thực tập, được đánh giá năng lực để tuyển dụng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cạnh 79 đường số 53 Kdc Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-can-tho-job252308
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 20 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 244 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 233 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Cần Thơ Còn 105 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tami Natural Home
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Tami Natural Home
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thương Mại Hàng Hóa Tín Phong
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm May Exports VN
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
May Exports VN
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Du Lịch H.I.S. Sông Hàn Việt Nam
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ The Future Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 5 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pride
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thời Trang Chicland
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 7 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Thời Trang Chicland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Steve Mille
Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng khác thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Steve Mille
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất