Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: Cạnh 79 đường số 53 KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ, Bình Thuỷ
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận
-Thực hành những công việc liên quan từ kiến thức đã học vào công việc kinh doanh của công ty.
-Báo giá, hợp đồng, quản trị data dữ liệu, quản lý và tuyển dụng nhân sự, marketing online, trợ lý giám đốc...
- Các công việc khác được giao từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên sắp tốt nghiệp và mới ra trường có nhu cầu thực tập, để trải nghiệm từ kiến thức từ nhà trường vào kinh nghiệm thực tế và tìm được việc làm ổn định để gắn bó lâu dài, có thêm thu nhập để trang trải chi phí cho việc học.
- Đã tốt nghiệp hoặc sắp hoàn thành các chương trình: đại học, cao đẳng các ngành: quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, công nghệ thông tin, marketing online, kinh doanh quốc tế...Ưu tiên cho các bạn có kinh nghiệm trên các lĩnh vực trên.
- Nam/Nữ, số lượng: 05 người.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thực tập sinh có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu
Thu nhập sẽ tăng tùy theo năng lực làm việc.
Sau khi các bạn hoàn thành thực tập, được đánh giá năng lực để tuyển dụng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẤT PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
