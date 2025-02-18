Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SaoLy Beauty & Academy - 37 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Sử dụng các tool marketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu và chuyển đổi Khách hàng tiềm năng

Ứng dụng công cụ AI cho việc tạo nội dung truyền thông tới Khách hàng

Viết content, trao đổi, tương tác với Khách hàng

Xây dựng nội dung quảng cáo Sáng tạo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Instagram

Phát triển ý tưởng, kịch bản video quảng cáo, tìm kiếm KOL/KOC

Phối hợp với bộ phận như Thiết Kế, Công nghệ, Lễ tân để thực hiện các video, hình ảnh

Gửi tin nhắn, email chăm sóc Khách hàng, mời Khách hàng tham gia hội nghị, sự kiện (nếu có)

Triển khai kế hoạch sự kiện truyền thông (nếu có)

Báo cáo kết quả đến trưởng nhóm (người trực tiếp hướng dẫn) định kỳ theo yêu cầu

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm ba, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Làm việc tối thiểu 24 giờ/tuần

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản

Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, dựng clip đơn giản + livestream

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng viết bài, định hướng và tổng hợp thông tin tốt

Có laptop cá nhân

Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel)

Biết sử dụng các phần mềm: Canva, Photoshop, công cụ CRM, ... là một lợi thế

Thích nghi, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ

Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 2-3 triệu/tháng

Sau 3 tháng thực tập, sẽ được đánh giá và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương từ 9- 15 triệu/tháng (chưa bao gồm bonus, thưởng)

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ của công ty

Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam

