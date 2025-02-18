Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam
- Hà Nội: SaoLy Beauty & Academy
- 37 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Sử dụng các tool marketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu và chuyển đổi Khách hàng tiềm năng
Ứng dụng công cụ AI cho việc tạo nội dung truyền thông tới Khách hàng
Viết content, trao đổi, tương tác với Khách hàng
Xây dựng nội dung quảng cáo Sáng tạo trên nền tảng Facebook, Tiktok, Instagram
Phát triển ý tưởng, kịch bản video quảng cáo, tìm kiếm KOL/KOC
Phối hợp với bộ phận như Thiết Kế, Công nghệ, Lễ tân để thực hiện các video, hình ảnh
Gửi tin nhắn, email chăm sóc Khách hàng, mời Khách hàng tham gia hội nghị, sự kiện (nếu có)
Triển khai kế hoạch sự kiện truyền thông (nếu có)
Báo cáo kết quả đến trưởng nhóm (người trực tiếp hướng dẫn) định kỳ theo yêu cầu
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc tối thiểu 24 giờ/tuần
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản
Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, dựng clip đơn giản + livestream
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng viết bài, định hướng và tổng hợp thông tin tốt
Có laptop cá nhân
Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel)
Biết sử dụng các phần mềm: Canva, Photoshop, công cụ CRM, ... là một lợi thế
Thích nghi, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, có khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ
Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Sau 3 tháng thực tập, sẽ được đánh giá và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương từ 9- 15 triệu/tháng (chưa bao gồm bonus, thưởng)
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ của công ty
Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sao Ly Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
