Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hỗ trợ và thực chiến các đầu việc sau:
Nắm bắt mong muốn của khách hàng và tư vấn chiến lược kèm lập kế hoạch quảng cáo để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng
Thiết lập, theo dõi, duy trì, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo TikTok để đem lại hiệu quả tốt nhất dựa theo plan đã lập
Giải quyết các vấn đề phát sinh bao gồm lỗi tài khoản, lỗi quảng cáo,....
Thực hiện báo cáo, phân tích data đánh giá hiệu quả và làm việc với nội bộ/khách hàng để đề xuất giải pháp quảng cáo nói riêng và giải pháp tổng thể nói chung nhằm giúp gian hàng tăng trưởng/tối ưu
Tham gia vào việc sản xuất content quảng cáo (định hướng content, đề xuất idea, feedback kịch bản và demo các video)

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học Đại học các chuyên ngành liên quan tới Digital Marketing, Marketing, ….
Từng triển khai TikTok Ads, Facebook Ads,.. là lợi thế
Hiểu biết kỹ thuật ads TikTok Shop nói riêng và TikTok Ads nói chung
Tư duy phân tích số liệu và giải pháp
Có hiểu biết về content và Ecom, mindset tốt về marketing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 4.000.000 - 6.000.000
Mức thu nhập khi lên chính thức 10.000.000 - 20.000.000
Được triển khai thực chiến và được phép thất bại.
Được triển khai thực chiến và được phép thất bại.
Được đào tạo, triển khai thực chiến và được phép thất bại.
Được đào tạo kinh doanh Ecommerce và triển khai Ecommerce Marketing.
Được đào tạo quảng cáo đa kênh CPAS, Google With Shopee-Lazada,..
Trực tiếp phối hợp với các bộ phận Business Development, Growth, Content, … để giúp Khách Hàng thành công.
Cơ hội được đào tạo, nghiên cứu rất sâu về các ngành hàng kinh doanh online trên thị trường, Customer Insight, Customer Journey...
Quyền lợi khác:
Khi lên chính thức: Được review tăng lương/ level 3-6 tháng 1 lần.
Thưởng tháng lương 13.
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, teambuilding, company trip, event nội bộ.
Được làm việc với những người trẻ tuổi, có năng lực, đam mê.
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ hàng tuần về công việc, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm,... từ các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử và Key person của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

