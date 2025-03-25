Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 02, tòa PC1, Số 44 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thực tập sinh Marketing

Thiết kế poster, banner cơ bản trên Facebook, website, ...(Ưu tiên các ứng viên có thể sử dụng PTS hoặc các phần mềm chỉnh sửa, thiết kế ảnh)

Quản lý và chăm sóc các tài khoản mạng xã hội và group cộng đồng/ forum cộng đồng.

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website, Group

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Thực hiện báo cáo công việc cá nhân với Leader hàng tuần.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4 Đại học các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Xã hội, Marketing.

Yêu thích các lĩnh vực về tài chính, đầu tư chứng khoán....

Có laptop cá nhân

Thành thạo vi tính văn phòng và công cụ Internet, lướt web tìm kiếm thông tin.

Sử dụng Photoshop, Canva... ở mức cơ bản. Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video.

Khả năng viết lách tốt, đúng chính tả,...

Cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc. Đảm bảo đúng deadline công việc

Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới, các hình thức thể hiện nội dung mới.

Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng quản lý thời gian tốt.

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Có khiếu hài hước, bắt trend nhanh, biết cách biến tin tức khô khan thành nội dung thú vị, cuốn hút.

Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ chi phí thực tập. Từ 1.000.000 VND/tháng + chi phí gửi xe máy + Chi phí ăn trưa.

Tùy vào năng lực và mức độ chuyên cần có thể được tăng lương/ tuyển dụng ngay trong quá trình thực tập.

Công ty sẽ ký giấy xác nhận, đánh giá và đóng dấu cho sinh viên nếu cần báo cáo với nhà trường.

Thời gian làm việc theo giờ hành chính, linh hoạt theo lịch học. Tối thiểu 3 ngày/ tuần (08h30 – 17h30, Thứ 2 – Thứ 6)

Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc.

Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ trong công việc, giúp phát huy khả năng sáng tạo và mọi lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh

