Tuyển Thực tập sinh Marketing CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh Thưởng Lễ, Tết, thưởng nóng Được chủ động sáng tạo trong công việc Được đào tạo từ cơ bản Môi trường làm việc năng động, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

NHA KHOA NỤ CƯỜI VIỆT tuyển dụng 02 THỰC TẬP SINH MARKETING làm việc trực tiếp tại phòng khám. Mô tả công việc như sau:

Xây dựng tuyến nội dung kênh tiktok, zalo, fanpage của phòng khám

Triển khai các chương trình ưu đãi bán hàng, thúc đẩy kinh doanh

Lập kế hoạch và báo cáo công việc

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên/Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing

Yêu thích sáng tạo nội dung

Có khả năng sử dụng capcut, canva, openAI và các công cụ thiết kế đơn giản

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trách nhiệm

Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC

