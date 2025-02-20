Tuyển Thực tập sinh Marketing CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thu nhập cạnh tranh Thưởng Lễ, Tết, thưởng nóng Được chủ động sáng tạo trong công việc Được đào tạo từ cơ bản Môi trường làm việc năng động, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
NHA KHOA NỤ CƯỜI VIỆT tuyển dụng 02 THỰC TẬP SINH MARKETING làm việc trực tiếp tại phòng khám. Mô tả công việc như sau:
Xây dựng tuyến nội dung kênh tiktok, zalo, fanpage của phòng khám
Triển khai các chương trình ưu đãi bán hàng, thúc đẩy kinh doanh
Lập kế hoạch và báo cáo công việc
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên/Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing
Yêu thích sáng tạo nội dung
Có khả năng sử dụng capcut, canva, openAI và các công cụ thiết kế đơn giản
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, trách nhiệm
Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
