Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý nội dung và chăm sóc khách hàng trên các mạng xã hội như: Website, Facebook, Tiktok...

Hỗ trợ quản lý team cộng tác viên của Beta Cinemas

Hỗ trợ chiến dịch digital & social marketing theo kế hoạch được phê duyệt.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty/đối tác để đảm bảo tính xuyên suốt, nhất quán, chất lượng cao trong việc triển khai hình ảnh và thông điệp thương hiệu trên các kênh trực tuyến.

Hỗ trợ quản lý hồ sơ và thanh toán.

Thực hiện việc đo lường và báo cáo tình trạng hoạt động, báo cáo nghiệm thu từng chương trình dựa trên các tiêu chí về KPIs đã được duyệt.

Thường xuyên cập nhật các công cụ digital & social marketing mới và gửi đánh giá hiệu quả dự kiến tới cấp quản lý.