Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty CP Beta Media
- Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ quản lý nội dung và chăm sóc khách hàng trên các mạng xã hội như: Website, Facebook, Tiktok...
Hỗ trợ quản lý team cộng tác viên của Beta Cinemas
Hỗ trợ chiến dịch digital & social marketing theo kế hoạch được phê duyệt.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty/đối tác để đảm bảo tính xuyên suốt, nhất quán, chất lượng cao trong việc triển khai hình ảnh và thông điệp thương hiệu trên các kênh trực tuyến.
Hỗ trợ quản lý hồ sơ và thanh toán.
Thực hiện việc đo lường và báo cáo tình trạng hoạt động, báo cáo nghiệm thu từng chương trình dựa trên các tiêu chí về KPIs đã được duyệt.
Thường xuyên cập nhật các công cụ digital & social marketing mới và gửi đánh giá hiệu quả dự kiến tới cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến.
Luôn có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.
Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia hoạt động gắn kết Happy hour, sinh nhật,...
Tặng vé xem phim hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
