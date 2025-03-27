Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP Beta Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Beta Media
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty CP Beta Media

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty CP Beta Media

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý nội dung và chăm sóc khách hàng trên các mạng xã hội như: Website, Facebook, Tiktok...
Hỗ trợ quản lý team cộng tác viên của Beta Cinemas
Hỗ trợ chiến dịch digital & social marketing theo kế hoạch được phê duyệt.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty/đối tác để đảm bảo tính xuyên suốt, nhất quán, chất lượng cao trong việc triển khai hình ảnh và thông điệp thương hiệu trên các kênh trực tuyến.
Hỗ trợ quản lý hồ sơ và thanh toán.
Thực hiện việc đo lường và báo cáo tình trạng hoạt động, báo cáo nghiệm thu từng chương trình dựa trên các tiêu chí về KPIs đã được duyệt.
Thường xuyên cập nhật các công cụ digital & social marketing mới và gửi đánh giá hiệu quả dự kiến tới cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thực tập full time, ưu tiên ứng viên có thể thực tập từ 6 tháng
Sinh viên năm 4 chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến.
Luôn có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao.

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập từ 2,000,000 - 3,000,000 VNĐ/tháng
Tham gia hoạt động gắn kết Happy hour, sinh nhật,...
Tặng vé xem phim hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Beta Media

Công ty CP Beta Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25A Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 08, Quận Phú Nhuận

