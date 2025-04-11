Tuyển Thực tập sinh Marketing Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quá trình nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu... để tìm ra ý tưởng và chiến lược cho marketing plan theo tháng/theo chiến dịch.

Thực hiện làm SEO website theo contect direction sẵn có

Thực hiện việc sáng tạo nội dung cho Fanpage, nội dung quảng cáo và các ấn phẩm truyền thông theo chiến dịch.

Dịch và biên tập tài liệu/tin tức marketing từ tiếng Anh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Digital Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh tế,... có nền tảng kiến thức về Marketing.

Có thể làm việc fulltime hoặc part time tối thiểu 3 ngày/tuần. ( 1 ngày làm full trong tuần)

Có khả năng sự dụng tiếng tiếng Anh tốt đối với đọc hiểu, tương đương TOEIC 700/ IELTS 6.0 trở lên.

Năng động, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập, chi phí gửi xe.

Hỗ trợ dấu mộc và số liệu thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2024

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với công việc

Được đào tạo và tham gia các khóa học trong và ngoài công ty để nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, nắm bắt xu thế thị trường

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin