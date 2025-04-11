Tuyển Thực tập sinh Marketing Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ quá trình nghiên cứu thị trường, đối thủ, hành vi, nhu cầu... để tìm ra ý tưởng và chiến lược cho marketing plan theo tháng/theo chiến dịch.
Thực hiện làm SEO website theo contect direction sẵn có
Thực hiện việc sáng tạo nội dung cho Fanpage, nội dung quảng cáo và các ấn phẩm truyền thông theo chiến dịch.
Dịch và biên tập tài liệu/tin tức marketing từ tiếng Anh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Digital Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh tế,... có nền tảng kiến thức về Marketing.
Có thể làm việc fulltime hoặc part time tối thiểu 3 ngày/tuần. ( 1 ngày làm full trong tuần)
Có khả năng sự dụng tiếng tiếng Anh tốt đối với đọc hiểu, tương đương TOEIC 700/ IELTS 6.0 trở lên.
Năng động, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Thực tập tối thiểu 3 tháng
Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập, chi phí gửi xe.
Hỗ trợ dấu mộc và số liệu thực tập.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2024
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với công việc
Được đào tạo và tham gia các khóa học trong và ngoài công ty để nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, nắm bắt xu thế thị trường
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau quá trình thực tập nếu năng lực phù hợp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company
