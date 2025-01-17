Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ quá trình tuyển dụng, bao gồm: Tìm kiếm ứng viên, Gọi ứng viên, Hẹn phỏng vấn, Theo dõi hồ sơ,..

- Hỗ trợ chương trình đào tạo và định hướng cho nhân viên mới.

- Giúp duy trì hồ sơ nhân viên và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

- Tham gia vào các hoạt động và sự kiện gắn kết nhân viên.

- Cung cấp hỗ trợ hành chính cho đội ngũ nhân sự khi cần thiết.

- Trực Fanpage Tuyển dụng: giải đáp, trả lời tin nhắn và bình luận của ứng viên

- Tìm kiếm nội dung, ý tưởng đăng bài tuyển dụng trên các kênh MXH Tuyển dụng, thu hút ứng viên: FB, Reels, Tiktok,...

- Thực hiện các yêu cầu khác của Quản lý

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang năm 3-4 Ngành Quản trị kinh doanh, Nhân lực, Nhà hàng & khách sạn,... hoặc các ngành có liên quan

- Làm việc Fulltime (8h-18h, Thứ 2 đến Thứ 6); thực tập CAM KẾT 3 tháng

- Yêu thích ngành F&B và công việc tuyển dụng

- Năng động, có tinh thần trách nhiệm & chủ động trong công việc

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

- Có Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Cấp giấy Chứng Nhận Thực Tập tại công ty

- Phụ cấp Thực tập + Cơm + Phí gửi xe

- Mentor hướng dẫn nhiệt tình và được giao việc rõ ràng

- Tham gia vào các công việc thực tế của Công ty

- Cơ hội phát triển lên vị trí Cộng tác viên, Nhân viên chính thức của Công ty

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.