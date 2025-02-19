Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 944 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Viết content tuyển dụng đăng tuyển trên các trang mạng xã hội (facebook), hội nhóm,...
Lọc hồ sơ, CV ứng viên theo hướng dẫn của chuyên viên nhân sự
Gọi điện, thông báo lịch phỏng vấn với ứng viên phù hợp tiêu chí
Sắp xếp lịch phỏng vấn cho chuyên viên nhân sự và ứng viên
Quản trị thông tin nhân sự:
Thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của ứng viên
Nhập thông tin CBNV trên phần mềm nhân sự của Công ty
Cập nhật các quyết định liên quan đến thông tin nhân sự (điều chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật,...)
Lưu hồ sơ nhân sự (bản cứng)
Soạn thảo công văn, quyết định, lưu trữ hồ sơ
Các công việc khác theo sự phân công của Nhân sự hưởng dẫn

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật,... và liên quan
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
Khả năng giao tiếp, ứng xử tốt và tinh thần làm việc nhóm.
Có tinh thần cầu tiến và học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập hưởng hỗ trợ theo quy định của công ty.
Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự.
Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Xuân Thủy, số 173, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

