Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
- Hà Nội: 944 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Viết content tuyển dụng đăng tuyển trên các trang mạng xã hội (facebook), hội nhóm,...
Lọc hồ sơ, CV ứng viên theo hướng dẫn của chuyên viên nhân sự
Gọi điện, thông báo lịch phỏng vấn với ứng viên phù hợp tiêu chí
Sắp xếp lịch phỏng vấn cho chuyên viên nhân sự và ứng viên
Quản trị thông tin nhân sự:
Thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của ứng viên
Nhập thông tin CBNV trên phần mềm nhân sự của Công ty
Cập nhật các quyết định liên quan đến thông tin nhân sự (điều chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật,...)
Lưu hồ sơ nhân sự (bản cứng)
Soạn thảo công văn, quyết định, lưu trữ hồ sơ
Các công việc khác theo sự phân công của Nhân sự hưởng dẫn
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
Khả năng giao tiếp, ứng xử tốt và tinh thần làm việc nhóm.
Có tinh thần cầu tiến và học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự.
Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
