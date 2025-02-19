Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 944 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Viết content tuyển dụng đăng tuyển trên các trang mạng xã hội (facebook), hội nhóm,...

Lọc hồ sơ, CV ứng viên theo hướng dẫn của chuyên viên nhân sự

Gọi điện, thông báo lịch phỏng vấn với ứng viên phù hợp tiêu chí

Sắp xếp lịch phỏng vấn cho chuyên viên nhân sự và ứng viên

Quản trị thông tin nhân sự:

Thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ của ứng viên

Nhập thông tin CBNV trên phần mềm nhân sự của Công ty

Cập nhật các quyết định liên quan đến thông tin nhân sự (điều chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật,...)

Lưu hồ sơ nhân sự (bản cứng)

Soạn thảo công văn, quyết định, lưu trữ hồ sơ

Các công việc khác theo sự phân công của Nhân sự hưởng dẫn

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật,... và liên quan

Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng giao tiếp, ứng xử tốt và tinh thần làm việc nhóm.

Có tinh thần cầu tiến và học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập hưởng hỗ trợ theo quy định của công ty.

Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự.

Được đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

