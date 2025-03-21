Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH TeenUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH TeenUp
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH TeenUp

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH TeenUp

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29, ngõ 121 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh miễn phí/trả phí. Sourcing ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau.
Gọi điện sơ vấn, lọc hồ sơ ứng viên, xếp lịch phỏng vấn & follow-up trong quá trình tuyển dụng.
Báo cáo và đánh giá tiến độ tuyển dụng các vị trí phụ trách với HR Leader định kỳ hàng tuần (hoặc khi có yêu cầu đột xuất).
Lên kế hoạch phát triển kênh WeGrow Careers trên các kênh truyền thông đa phương tiện (Fanpage, Linkedin, Tiktok).
Thiết kế, sách tạo nội dung truyền thông thương hiệu nhà tuyển dụng về các vị trí mở tuyển, Con người, Văn hóa & Câu chuyện khởi nghiệp, v.v...
Báo váo và đánh giá hiệu quả phát triển thương hiệu với HR Leader định kỳ hàng tuần (hoặc khi có yêu cầu đột xuất).
Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, take care kỹ càng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho nhân sự.
Lên kế hoạch và ý tưởng cho các sản phẩm đào tạo nội bộ như Gender 101, Learning Friday, Builder Forum, Base Square, v.v...
Chuẩn bị nội dung, tài liệu, quản lý nhân sự và follow-up với speakers/trainers/mentors xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện.
Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển & đào tạo với HR Leader hàng tuần (hoặc khi có yêu cầu đột xuất).
Đảm nhận kênh truyền thông nội bộ của công ty như Base Inside, Bản tin nội bộ, Group chat, v.v...
Lên kế hoạch và ý tưởng cho các chương trình, sự kiện, hoạt động nội bộ giúp gắn kết thành viên trong công ty với nhau, với văn hóa, sản phẩm và sứ mệnh công ty.
Chuẩn bị nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất và quản lý vận hành với các stakeholders xuyên suốt quá trình tổ chức sự kiện.
Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển văn hóa công ty với HR Leader hàng tuần (hoặc khi có yêu cầu đột xuất).
Đảm nhận các công việc hành chính, quản lý và lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân viên, hợp đồng, sổ sách và văn phòng phẩm.
Lên ý tưởng, soạn thảo và triển khai các chính sách mới cho công ty, giúp cho cán bộ nhân viên có trải nghiệm làm việc năng suất và vui vẻ hơn tại công ty.
Báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động C&B với HR Leader hàng tuần (hoặc khi có yêu cầu đột xuất).

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp Cử nhân Đại học.
Ưu tiên ứng viên hoạt động ngoại khóa năng nổ trong các CLB hoặc tổ chức sinh viên.
Ưu tiên ứng viên có sẵn kiến thức nền tảng về Nhân sự, Sales hoặc Marketing.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, nhanh nhẹn là điểm cộng.
Có khả năng edit, design hoặc viết content là điểm cộng.
Thông minh, chăm chỉ, tử tế.
Coachability cao - yếu tố quyết định bạn sẽ trở thành ai sau kỳ internship.

Tại Công ty TNHH TeenUp Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn: Lương cứng 1.000.000 - 2.000.000 VND/tháng + thưởng commission + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có).
1.000.000 - 2.000.000 VND/tháng
Luôn sẵn sàng hỗ trợ dấu mộc thực tập và các tài liệu liên quan cho intern.
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần. Cơ hội lên nhân viên chính thức nếu chứng minh được năng lực.
Cơ hội lên nhân viên chính thức
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, thưởng tự động 01 ngày công, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, v.v...
Employee Well-being
Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng cần thiết cho vị trí HR Intern với lộ trình đào tạo phát triển rõ ràng cùng đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm.
HR Intern
đội ngũ Mentor/Buddy dày dặn kinh nghiệm
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, Công ty còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Văn hóa học tập mạnh mẽ
Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Cứ mỗi 5 Builders tại WeGrow sẽ có ít nhất một người từng giữ chức Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban... khi còn là sinh viên.
top talents
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
tạo ra giá trị thực tế
Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TeenUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TeenUp

Công ty TNHH TeenUp

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 29 ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

