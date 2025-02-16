Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: GP Invest - 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty

Tiếp nhận và phân loại hồ sơ ứng viên, liên hệ mời phỏng vấn, sắp xếp lịch và phản hồi kết quả sau phỏng vấn

Đóng góp ý tưởng và thực hiện các dự án tạo nguồn và xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Hỗ trợ theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, giấy tờ liên quan

Tổng hợp báo cáo kết quả công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu làm tối thiểu 5 buổi/tuần

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt

Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 2.000.000 - 3.000.000 / tháng (gồm lương cứng và thưởng)

Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty

Được đào tạo những kiến thức và kỹ năng liên quan đến tuyển dụng và nhân sự

Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

