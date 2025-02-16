Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
- Hà Nội: GP Invest
- 170 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty
Tiếp nhận và phân loại hồ sơ ứng viên, liên hệ mời phỏng vấn, sắp xếp lịch và phản hồi kết quả sau phỏng vấn
Đóng góp ý tưởng và thực hiện các dự án tạo nguồn và xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Hỗ trợ theo dõi và quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, giấy tờ liên quan
Tổng hợp báo cáo kết quả công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu làm tối thiểu 5 buổi/tuần
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt
Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.
Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại công ty
Được đào tạo những kiến thức và kỹ năng liên quan đến tuyển dụng và nhân sự
Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, môi trường làm việc năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
