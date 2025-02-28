Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Technopark - Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Cập nhật dữ liệu thông tin nhân sự

- Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ CBNV

- Hỗ trợ các thủ tục thuế, bảo hiểm...

- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục nhận việc cho CBNV mới như HĐLĐ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan;

- Có đam mê và định hướng phát triển nghề nghiệp trong mảng Nhân sự;

- Tin học văn phòng khá trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt, nhanh nhẹn, thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết;

- Có khả năng thực tập fulltime (Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ 2 thứ 7/tháng)

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương 3 triệu + phụ cấp ăn ca

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;

- Được làm việc và học hỏi từ những anh/chị chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, đặc biệt khu vực làm việc tiện nghi sang trọng của Vinhomes

- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau 06 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

