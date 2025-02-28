Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Technopark
- Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- Cập nhật dữ liệu thông tin nhân sự
- Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ CBNV
- Hỗ trợ các thủ tục thuế, bảo hiểm...
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục nhận việc cho CBNV mới như HĐLĐ.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan;
- Có đam mê và định hướng phát triển nghề nghiệp trong mảng Nhân sự;
- Tin học văn phòng khá trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt, nhanh nhẹn, thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết;
- Có khả năng thực tập fulltime (Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ 2 thứ 7/tháng)
Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ lương 3 triệu + phụ cấp ăn ca
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
- Được làm việc và học hỏi từ những anh/chị chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, đặc biệt khu vực làm việc tiện nghi sang trọng của Vinhomes
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau 06 tháng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company
