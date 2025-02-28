Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty CP Vinhomes Pro Company

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Technopark

- Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Cập nhật dữ liệu thông tin nhân sự
- Hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ CBNV
- Hỗ trợ các thủ tục thuế, bảo hiểm...
- Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục nhận việc cho CBNV mới như HĐLĐ.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành liên quan;
- Có đam mê và định hướng phát triển nghề nghiệp trong mảng Nhân sự;
- Tin học văn phòng khá trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt, nhanh nhẹn, thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết;
- Có khả năng thực tập fulltime (Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ 2 thứ 7/tháng)

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương 3 triệu + phụ cấp ăn ca
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
- Được làm việc và học hỏi từ những anh/chị chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, đặc biệt khu vực làm việc tiện nghi sang trọng của Vinhomes
- Cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau 06 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Công ty CP Vinhomes Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

