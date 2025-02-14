Tuyển Thực tập sinh Nhân sự công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4 - KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận nhu cầu về nhân sự, đánh giá dữ liệu nhân sự để từ đó đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự

Viết bài content, đăng bài tuyển dụng lên các trang tuyển dụng

Liên hệ và hỗ trợ lên lịch phỏng vấn ứng viên

Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên

Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo phân công của người quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 4 các chuyên ngành liên quan (Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế...)

Có thể đi thực tập ít nhất 4 buổi/ tuần

Đồng ý theo chương trình thực tập 3 tháng

Quyền Lợi

Lương hỗ trợ: 3,000,000 VNĐ/ 26 công/ tháng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

