Tuyển Thực tập sinh Nhân sự công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 4
- KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu về nhân sự, đánh giá dữ liệu nhân sự để từ đó đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự
Viết bài content, đăng bài tuyển dụng lên các trang tuyển dụng
Liên hệ và hỗ trợ lên lịch phỏng vấn ứng viên
Cập nhật, lưu trữ, quản lý thông tin hồ sơ ứng viên
Hỗ trợ các công việc văn phòng khác theo phân công của người quản lý
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 4 các chuyên ngành liên quan (Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế...)
Có thể đi thực tập ít nhất 4 buổi/ tuần
Đồng ý theo chương trình thực tập 3 tháng
Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hỗ trợ: 3,000,000 VNĐ/ 26 công/ tháng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
