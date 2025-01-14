Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Jadeite production làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 đường 11th AVE sunrise K The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

+ Phạm vi công việc và nhiệm vụ

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông 2D như poster, banner,...

- Thành thạo các công cụ phần mềm thiết kế (ví dụ: Adobe Creative Suite)

- Chú ý đến chi tiết và khả năng đáp ứng thời hạn deadline

- Phối hợp với các vị trí khác trong phòng truyền thông và marketing

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Yêu cầu kỹ năng

- Kinh nghiệm trên 1 năm trong việc thiết kế đồ hoạ

- Có kỹ năng tổ chức mạnh mẽ và khả năng ưu tiên công việc

- Có trình độ tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế

- Đã có kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài là một lợi thế

+ Các chế độ phúc lợi

- Thu nhập hấp dẫn. Lộ trình tăng thu nhập rõ rệt & ưu tiên gắn bó dài hạn với công ty.

- Bảo hiểm theo Luật lao động + sức khỏe, nghỉ phép… theo cơ chế của công ty.

- Được đề xuất các ý kiến, quan điểm trong quá trình làm việc với mục đích xây dựng và cùng phát triển

Tại Jadeite production Thì Được Hưởng Những Gì

