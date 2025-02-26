Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thiết kế đồ họa cho các chương trình truyền hình và các hoạt động truyền thông.

• Phát triển nhận diện thương hiệu và thiết kế nhận diện kênh, nhận diện chương trình.

• Thiết kế hình hiệu, background, trailer, ứng dụng kỹ xảo dựng các chương trình truyền hình và các sản phẩm đồ họa khác.

• Thiết kế không gian trường quay và sân khấu cho các sự kiện.

• Tạo ra nội dung đồ họa sáng tạo cho các hoạt động quảng bá.

• Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

• Tham gia vào các cuộc họp để phát triển ý tưởng sáng tạo.