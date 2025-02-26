Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thiết kế đồ họa cho các chương trình truyền hình và các hoạt động truyền thông.
• Phát triển nhận diện thương hiệu và thiết kế nhận diện kênh, nhận diện chương trình.
• Thiết kế hình hiệu, background, trailer, ứng dụng kỹ xảo dựng các chương trình truyền hình và các sản phẩm đồ họa khác.
• Thiết kế không gian trường quay và sân khấu cho các sự kiện.
• Tạo ra nội dung đồ họa sáng tạo cho các hoạt động quảng bá.
• Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.
• Tham gia vào các cuộc họp để phát triển ý tưởng sáng tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tính sáng tạo và khả năng tư duy thiết kế tốt.
• Kỹ năng thiết kế đồ họa truyền thông, truyền hình, thiết kế trường quay - sân khấu truyền hình và nhận diện thương hiệu.
• Khả năng đọc hiểu và nắm bắt nội dung kịch bản.
• Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
