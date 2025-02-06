Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Mức lương 1,000 - 2,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9th floor, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, HN

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

• Đảm nhiệm thiết kế & chịu trách nhiệm cho các ấn phẩm truyền thông online (social fanpage, paid media ads, website, email marketing...) và offline (các sản phẩm in ấn POSM, sự kiện, activation)

• Phối hợp tham gia vào các dự án liên quan đến TVC, quảng cáo digital, sản phẩm đồ họa 3D cho các sản phẩm tài chính của thương hiệu. Có khả năng quay chụp, edit video trên các kênh là một điểm cộng.

• Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, key visual của dự án/sản phẩm/chiến dịch, phát triển ý tưởng, shooting.

• Phối hợp làm việc với các phòng ban để hiểu rõ nhu cầu và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp.

• Tư duy thiết kế sáng tạo. Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới từ trong nước, ngoài nước và đối thủ để đào tạo định kỳ cho nhân viên.

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã từng làm việc trong các agency, hoặc trải nghiệm đa môi trường như ngành bán lẻ, FMCG, ứng viên đã từng làm qua các sản phẩm retail banking và finance là một điểm cộng.

• Ưu tiên ứng viên có tiếng anh tốt, TOEIC tối thiểu 550

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm Senior Graphic Designer hoặc Graphic Designer Lead.

• Thành thạo Photoshop, AI, Premier và có hiểu biết về các ứng dụng AI, MidJourney theo xu hướng.

• Không ngại việc, cẩn thận, tỉ mỉ và chỉn chu. Hòa đồng, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ để làm việc đội nhóm trơn tru.

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin