Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Techcombank

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Techcombank

Mức lương
1,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9th floor, 119 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, HN

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

• Đảm nhiệm thiết kế & chịu trách nhiệm cho các ấn phẩm truyền thông online (social fanpage, paid media ads, website, email marketing...) và offline (các sản phẩm in ấn POSM, sự kiện, activation)
• Phối hợp tham gia vào các dự án liên quan đến TVC, quảng cáo digital, sản phẩm đồ họa 3D cho các sản phẩm tài chính của thương hiệu. Có khả năng quay chụp, edit video trên các kênh là một điểm cộng.
• Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, key visual của dự án/sản phẩm/chiến dịch, phát triển ý tưởng, shooting.
• Phối hợp làm việc với các phòng ban để hiểu rõ nhu cầu và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp.
• Tư duy thiết kế sáng tạo. Liên tục cập nhật các xu hướng thiết kế mới từ trong nước, ngoài nước và đối thủ để đào tạo định kỳ cho nhân viên.

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã từng làm việc trong các agency, hoặc trải nghiệm đa môi trường như ngành bán lẻ, FMCG, ứng viên đã từng làm qua các sản phẩm retail banking và finance là một điểm cộng.
• Ưu tiên ứng viên có tiếng anh tốt, TOEIC tối thiểu 550
• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm Senior Graphic Designer hoặc Graphic Designer Lead.
• Thành thạo Photoshop, AI, Premier và có hiểu biết về các ứng dụng AI, MidJourney theo xu hướng.
• Không ngại việc, cẩn thận, tỉ mỉ và chỉn chu. Hòa đồng, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ để làm việc đội nhóm trơn tru.

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Techcombank

Techcombank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-graphic-design-illustration-animation-thu-nhap-1-000-2-500-thang-tai-ha-noi-job314558
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Văn Phòng Đại Diện Max Biocare Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,500 USD Văn Phòng Đại Diện Max Biocare Tại Hà Nội
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Trường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Trường An
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Qorvo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1000 - 3000 Triệu Công Ty TNHH Qorvo Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hanoia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD Techcombank
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Techcom Securities (Tcbs)
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 17 Triệu CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation United Nations International School of Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận United Nations International School of Hanoi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tp Inc. - Hanoi Business Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation AFG Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AFG Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Asean Law Firm LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Asean Law Firm LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hanwha Aero Engines Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu Navigos Search
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Thiết Kế Hà Nội Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Kế Hà Nội Toàn Cầu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông Vietart làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần truyền thông Vietart
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation 3 Points Aviation Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD 3 Points Aviation Vietnam Co., Ltd
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation MOLEX VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 300 USD MOLEX VIETNAM CO., LTD.
Trên 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần đầu tư VIC Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation ActionAid Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 500 USD ActionAid Vietnam
100 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm