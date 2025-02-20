Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Goldwell KMS Training Center Hanoi, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation

Về SunStar VN:
SunStar VN là nhà phân phối mỹ phẩm chuyên nghiệp tại Việt Nam, đại diện cho nhiều thương hiệu hàng đầu, trong đó có Goldwell – thương hiệu thuộc tập đoàn Kao (Nhật Bản). Chúng tôi không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng cao mà còn xây dựng các chiến lược marketing sáng tạo để hỗ trợ salon chuyên nghiệp.
Vị trí: Graphic Designer
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Hình thức: Toàn thời gian
Mô tả công việc:
● Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông trên social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…).
● Thiết kế banner, poster, brochure, catalog, ấn phẩm quảng cáo cho các chương trình marketing, sự kiện của công ty.
● Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, thiết kế bao bì, key visual theo từng chiến dịch.
● Phối hợp với team content để sáng tạo hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu.
● Hỗ trợ thiết kế slide thuyết trình, tài liệu đào tạo, tài liệu nội bộ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Lô 02 Ô C4/NO, Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (đối diện cổng 3 BigC Thăng Long)

