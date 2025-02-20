Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Về SunStar VN:

SunStar VN là nhà phân phối mỹ phẩm chuyên nghiệp tại Việt Nam, đại diện cho nhiều thương hiệu hàng đầu, trong đó có Goldwell – thương hiệu thuộc tập đoàn Kao (Nhật Bản). Chúng tôi không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng cao mà còn xây dựng các chiến lược marketing sáng tạo để hỗ trợ salon chuyên nghiệp.

Vị trí: Graphic Designer

Vị trí:

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Hình thức: Toàn thời gian

Hình thức:

Mô tả công việc:

● Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông trên social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…).

● Thiết kế banner, poster, brochure, catalog, ấn phẩm quảng cáo cho các chương trình marketing, sự kiện của công ty.

● Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, thiết kế bao bì, key visual theo từng chiến dịch.

● Phối hợp với team content để sáng tạo hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu.

● Hỗ trợ thiết kế slide thuyết trình, tài liệu đào tạo, tài liệu nội bộ.