Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
- Hà Nội: Goldwell KMS Training Center Hanoi, Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Về SunStar VN:
SunStar VN là nhà phân phối mỹ phẩm chuyên nghiệp tại Việt Nam, đại diện cho nhiều thương hiệu hàng đầu, trong đó có Goldwell – thương hiệu thuộc tập đoàn Kao (Nhật Bản). Chúng tôi không chỉ mang đến các sản phẩm chất lượng cao mà còn xây dựng các chiến lược marketing sáng tạo để hỗ trợ salon chuyên nghiệp.
Vị trí: Graphic Designer
Vị trí:
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Địa điểm làm việc:
Hình thức: Toàn thời gian
Hình thức:
Mô tả công việc:
● Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch truyền thông trên social media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube…).
● Thiết kế banner, poster, brochure, catalog, ấn phẩm quảng cáo cho các chương trình marketing, sự kiện của công ty.
● Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm, thiết kế bao bì, key visual theo từng chiến dịch.
● Phối hợp với team content để sáng tạo hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu.
● Hỗ trợ thiết kế slide thuyết trình, tài liệu đào tạo, tài liệu nội bộ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI