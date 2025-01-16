Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Navigos Group
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Navigos Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

• Determine applicant qualifications by interviewing applicants; analyzing responses; verifying references; follow up with clients.
• Evaluate applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with hiring managers; interviewing applicants on consistent set of qualifications.
• Updates job knowledge.
• Join team projects as a recruiter as well as a consultant recruitment.
• Support internal & external events

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Smart, Adaptable, Hardworking.
• Fluent in English
• Great team player.
• Task driven.
• MS office tools
• Leader/Member of Student Clubs/Associations is a plus.

Tại Navigos Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HCM Office: 20th Floor, E Town Central - 11 Doan Van Bo, Ward 13, District 4; Hanoi office: 8th Floor, V Building, 125-127 Ba Trieu St, Hai Ba Trung District

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

