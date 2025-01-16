Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Navigos Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 125 Phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
• Determine applicant qualifications by interviewing applicants; analyzing responses; verifying references; follow up with clients.
• Evaluate applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with hiring managers; interviewing applicants on consistent set of qualifications.
• Updates job knowledge.
• Join team projects as a recruiter as well as a consultant recruitment.
• Support internal & external events
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Smart, Adaptable, Hardworking.
• Fluent in English
• Great team player.
• Task driven.
• MS office tools
• Leader/Member of Student Clubs/Associations is a plus.
Tại Navigos Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
