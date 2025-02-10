Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bất Động Sản Trường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, toà GreenPark, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Mô tả công việc

- Thực hiện, xây dựng, quản trị nhận diện thương hiệu công ty

- Định hướng hình ảnh chính, triển khai sáng tạo & thiết kế các tài liệu online, offline cho các dự án BĐS: bộ nhận diện, keyvisual và các ấn phẩm phục vụ hoạt động marketing, sự kiện (Logo, leaflet, flyer, brochure, banner, poster, standee, backdrop,...)

- Triển khai in ấn, phối hợp sản xuất các ấn phẩm marketing với các bộ phận khác

- Đề xuất, đóng góp vào kế hoạch, hoạt động marketing của công ty, dự án

- Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

2. Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành mỹ thuật, thiết kế, multimedia hoặc chuyên ngành khác có liên quan

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,...

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS

- Ứng viên gửi kèm portfolio

