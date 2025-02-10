Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Mức lương 500 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 500 - 600 USD

- Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ công tác truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty

- Thiết kế, phối hợp sản xuất các ấn vật phẩm truyền thông của doanh nghiệp (sales kit, biển hiệu, quà tặng,…)

- Cập nhật và lên ý tưởng cải tiến các sản phẩm truyền thông hiện thời của công ty

- Thiết kế cải tiến UI / UX để cải thiện trải nghiệm người dùng trên website

- Quay chụp, dựng video về các hoạt động, sự kiện của Công ty (mức cơ bản)

- Giám sát việc tuân thủ nhận diện thương hiệu trên các sản phẩm/ vật phẩm của công ty

- Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc thiết kế hình ảnh, sản phẩm

- Phối hợp, hỗ trợ triển khai các chương trình truyền thông, tổ chức sự kiện

Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật, truyền thông đa phương tiện,… hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp hoặc có đam mêm với các ngành công nghiệp

- Có tư duy thiết kế, có khả năng sáng tạo tốt

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,…

Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin