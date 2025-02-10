Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 600 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
- Hà Nội: Số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 500 - 600 USD
- Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm phục vụ công tác truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty
- Thiết kế, phối hợp sản xuất các ấn vật phẩm truyền thông của doanh nghiệp (sales kit, biển hiệu, quà tặng,…)
- Cập nhật và lên ý tưởng cải tiến các sản phẩm truyền thông hiện thời của công ty
- Thiết kế cải tiến UI / UX để cải thiện trải nghiệm người dùng trên website
- Quay chụp, dựng video về các hoạt động, sự kiện của Công ty (mức cơ bản)
- Giám sát việc tuân thủ nhận diện thương hiệu trên các sản phẩm/ vật phẩm của công ty
- Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc thiết kế hình ảnh, sản phẩm
- Phối hợp, hỗ trợ triển khai các chương trình truyền thông, tổ chức sự kiện
Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp hoặc có đam mêm với các ngành công nghiệp
- Có tư duy thiết kế, có khả năng sáng tạo tốt
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign,…
Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
