Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Quản lý diễn đàn, kênh chat game Khuấy động cộng đồng, thực hiện các event out-game

Tham gia xây dựng ý tưởng phát hành sản phẩm: concept, slogan, idea insight

Hỗ trợ và phát triển cộng đồng game thủ

Nhận feedback từ đội nhận sản phẩm về các chỉ số hiệu quả, và tìm cách tối ưu content

Các công việc được công ty hướng dẫn và đào tạo

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính tình hòa đồng, sôi nổi, nói chuyện thân thiện.

Thích giao tiếp, nói chuyện trước đám đông

Biết dùng photoshop và các phần mềm thiết kế ở mức cơ bản (chưa biết dc đào tạo)

Nhiệt tình, năng động, biết chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Thích chơi Game, chơi nhiều game PC, Mobile, webgame

Đam mê và thích tìm hiểu thị trường game online (trong và ngoài nước)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Có hỗ trợ lương cho TTS

Được hỗ trợ về dấu thực tập và chứng nhận thực tập sinh tại Gzone

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Gzone

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM

