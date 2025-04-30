Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
Quản lý diễn đàn, kênh chat game Khuấy động cộng đồng, thực hiện các event out-game
Tham gia xây dựng ý tưởng phát hành sản phẩm: concept, slogan, idea insight
Hỗ trợ và phát triển cộng đồng game thủ
Nhận feedback từ đội nhận sản phẩm về các chỉ số hiệu quả, và tìm cách tối ưu content
Các công việc được công ty hướng dẫn và đào tạo
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thích giao tiếp, nói chuyện trước đám đông
Biết dùng photoshop và các phần mềm thiết kế ở mức cơ bản (chưa biết dc đào tạo)
Nhiệt tình, năng động, biết chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.
Thích chơi Game, chơi nhiều game PC, Mobile, webgame
Đam mê và thích tìm hiểu thị trường game online (trong và ngoài nước)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có hỗ trợ lương cho TTS
Được hỗ trợ về dấu thực tập và chứng nhận thực tập sinh tại Gzone
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Gzone
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
