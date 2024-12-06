Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 161 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ thực hiện theo quy trình tiếp nhận và cung ứng hàng hoá cho các nhà thuốc, quầy thuốc, công ty.

Hỗ trợ thực hiện quy trình xuất nhập hàng hoá, kiểm tra chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn của công ty

Cách thức đóng gói và vận chuyển hàng hóa đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng và an toàn cho thuốc.

Học hỏi cách tổ chức và quản lý kho hàng, nghiệp vụ quản lý kho (xuất nhập hàng, bảo quản, kiểm kê),...

Các công việc khác liên quan.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học hoặc tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Các khối ngành Kinh tế/ Y Dược/ Sức khỏe

Độ tuổi từ 20 – 25 tuổi.

Trung thực, chăm chỉ, năng động, có động lực và tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập của công ty

Hỗ trợ về lương học việc hằng tháng

Ưu tiên tuyển dụng cho vị trí chính thức

Được học tập và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin