Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
- Hà Nội: 161 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ thực hiện theo quy trình tiếp nhận và cung ứng hàng hoá cho các nhà thuốc, quầy thuốc, công ty.
Hỗ trợ thực hiện quy trình xuất nhập hàng hoá, kiểm tra chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn của công ty
Cách thức đóng gói và vận chuyển hàng hóa đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng và an toàn cho thuốc.
Học hỏi cách tổ chức và quản lý kho hàng, nghiệp vụ quản lý kho (xuất nhập hàng, bảo quản, kiểm kê),...
Các công việc khác liên quan.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 20 – 25 tuổi.
Trung thực, chăm chỉ, năng động, có động lực và tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ về lương học việc hằng tháng
Ưu tiên tuyển dụng cho vị trí chính thức
Được học tập và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PEACE PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
