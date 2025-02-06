Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà Novo, Kosmo Tây Hồ, số 161 Xuân La, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thời gian thực tập dự kiến: 4 tháng.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên tiếng Nhật các trường ĐH/CĐ sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường.

Các bạn mới đi Nhật về muốn chuyển hướng sang môi trường IT.

Trình độ tiếng Nhật từ N2.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tư duy nhanh nhẹn, logic tốt (có bài test trước khi pv).

Chủ động học hỏi và cam kết trong công việc.

Có đam mê, ưa thích môi trường CNTT.

Cam kết làm việc 12 tháng sau khóa đào tạo và ký HĐLĐ chính thức.

Có thể thực tập full-time và sẵn sàng đi làm ngay sau kết thúc chương trình TT, Đào tạo

Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 2.000.000 VNĐ/tháng.

Tham gia các hoạt động đào tạo khác của công ty (kỹ năng mềm, đào tạo kiến thức IT,...)

Tham gia các hoạt động teambuilding cùng công ty bao gồm: vui chơi, ăn uống, sinh nhật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NAL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.