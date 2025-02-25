Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Nhận source, xử lý video, xử lý hình ảnh, hoàn thành video phù hợp đăng tải tiktok
- Có thể tham gia xây dựng ý tưởng về hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý nhưng vẫn nằm trong chuyên môn.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: không yêu cầu
-Có tư duy về marketing, am hiểu về các mạng xã hội
- Sử dụng thành thạo capcut.
- Có laptop làm việc.
- Chấp nhận sinh viên còn đi học

Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 3.500.00đ - 5.000.000đ( thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí theo dự án)
- Cấp dấu mộc sau thực tập.
- Được xét duyệt thành nhân viên chính thức
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Đường N2, Khu Biệt Thự Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, Thành Phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

