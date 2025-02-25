Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Nhận source, xử lý video, xử lý hình ảnh, hoàn thành video phù hợp đăng tải tiktok

- Có thể tham gia xây dựng ý tưởng về hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý nhưng vẫn nằm trong chuyên môn.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

-Có tư duy về marketing, am hiểu về các mạng xã hội

- Sử dụng thành thạo capcut.

- Có laptop làm việc.

- Chấp nhận sinh viên còn đi học

Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 3.500.00đ - 5.000.000đ( thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí theo dự án)

- Cấp dấu mộc sau thực tập.

- Được xét duyệt thành nhân viên chính thức

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương

- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP

