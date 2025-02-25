Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
- Nhận source, xử lý video, xử lý hình ảnh, hoàn thành video phù hợp đăng tải tiktok
- Có thể tham gia xây dựng ý tưởng về hình ảnh và nội dung cho các dự án của công ty.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý nhưng vẫn nằm trong chuyên môn.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: không yêu cầu
-Có tư duy về marketing, am hiểu về các mạng xã hội
- Sử dụng thành thạo capcut.
- Có laptop làm việc.
- Chấp nhận sinh viên còn đi học
Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 3.500.00đ - 5.000.000đ( thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí theo dự án)
- Cấp dấu mộc sau thực tập.
- Được xét duyệt thành nhân viên chính thức
- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc
- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương
- Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
