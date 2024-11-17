Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
- Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
• Thiết kế các sản phẩm marketing cơ bản như brochure, tờ rơi, poster, banner và quảng cáo.
• Tạo các bài thuyết trình để sử dụng nội bộ và bên ngoài.
• Thiết kế các ấn phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông nội bộ.
• Quay phim, chụp ảnh khi cần cho các tài liệu marketing và sự kiện của công ty.
• Phối hợp với biên tập viên, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án (lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, ...)
• Biên tập, chỉnh sửa nội dung video.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng chụp ảnh và kinh nghiệm sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh.
Có khả năng edit Video.
Chủ động, sáng tạo trong công việc
Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các kỹ năng mềm, phát triển năng lực cá nhân. Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, quy trình làm việc chuyên nghiệp
Được ưu tiên lựa chọn trở thành nhân viên chính thức lâu dài của công ty với chế độ đãi ngộ phúc lợi tốt ngay sau kỳ thực tập
Môi trường làm việc có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
