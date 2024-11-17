Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, Tầng 3, CT2B Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh,, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

• Thiết kế các sản phẩm marketing cơ bản như brochure, tờ rơi, poster, banner và quảng cáo.

• Tạo các bài thuyết trình để sử dụng nội bộ và bên ngoài.

• Thiết kế các ấn phẩm phục vụ các hoạt động truyền thông nội bộ.

• Quay phim, chụp ảnh khi cần cho các tài liệu marketing và sự kiện của công ty.

• Phối hợp với biên tập viên, dựng các video theo yêu cầu của từng dự án (lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền, ...)

• Biên tập, chỉnh sửa nội dung video.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cử nhân về Thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.

Có kỹ năng chụp ảnh và kinh nghiệm sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Có khả năng edit Video.

Chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương hỗ trợ: 3.000.000đ – 5.000.000/tháng. Hỗ trợ dấu thực tập đối với sinh viên năm cuối. Thưởng lễ tết, sinh nhật, teambuilding (nếu có trong kỳ thực tập) theo quy định của công ty.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, phát triển năng lực cá nhân. Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, quy trình làm việc chuyên nghiệp

Được ưu tiên lựa chọn trở thành nhân viên chính thức lâu dài của công ty với chế độ đãi ngộ phúc lợi tốt ngay sau kỳ thực tập

Môi trường làm việc có nhiều tiềm năng phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin