Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Nghiệp vụ kế toán – tài chính:

Thực hiện xuất hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Tổng hợp và phân bổ doanh thu, chi phí hàng tháng; lập bảng lương và các bảng phân bổ liên quan.

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, phục vụ quản lý nội bộ.

2. Quản lý chứng từ – hồ sơ:

Hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ như: hợp đồng, bảo hiểm, hồ sơ lương, chứng từ kế toán,... theo đúng quy định pháp luật.

Quản lý, lưu trữ chứng từ thuế, phục vụ công tác giải trình, thanh tra khi cần.

3. Báo cáo thuế – tài chính:

Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính năm, báo cáo quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định.

4. Làm việc với cơ quan thuế:

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có).

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán

Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. Thanh thạo các nghiệp vụ kế toán, và luật thuế

Kỹ năng:

- Thành thạo word, excel, phần mềm misa và làm việc trên ERP

Ưu tiên:

- Ưu tiên bằng giỏi các trường khối kinh tế hoặc có chứng chỉ đại lý thuế

- Ưu tiên đã từng tham gia thanh tra thuế. Có kỹ năng đàm phán mua bán, soạn thảo hợp đồng là một lợi thế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

