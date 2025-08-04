Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Nghiệp vụ kế toán – tài chính:
Thực hiện xuất hóa đơn, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Tổng hợp và phân bổ doanh thu, chi phí hàng tháng; lập bảng lương và các bảng phân bổ liên quan.
Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng, phục vụ quản lý nội bộ.
2. Quản lý chứng từ – hồ sơ:
Hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ như: hợp đồng, bảo hiểm, hồ sơ lương, chứng từ kế toán,... theo đúng quy định pháp luật.
Quản lý, lưu trữ chứng từ thuế, phục vụ công tác giải trình, thanh tra khi cần.
3. Báo cáo thuế – tài chính:
Thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý.
Hỗ trợ lập báo cáo tài chính năm, báo cáo quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định.
4. Làm việc với cơ quan thuế:
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có).

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán
Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp. Thanh thạo các nghiệp vụ kế toán, và luật thuế
Kỹ năng:
- Thành thạo word, excel, phần mềm misa và làm việc trên ERP
Ưu tiên:
- Ưu tiên bằng giỏi các trường khối kinh tế hoặc có chứng chỉ đại lý thuế
- Ưu tiên đã từng tham gia thanh tra thuế. Có kỹ năng đàm phán mua bán, soạn thảo hợp đồng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

