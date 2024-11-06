Tuyển Photographer/Video Editor TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69/35F đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25,, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉnh sửa video theo yêu cầu của team Marketing.

Hỗ trợ lên ý tưởng và tạo nội dung video trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube...).

Biên tập, chỉnh sửa nội dung video: Cắt ghép, chỉnh sửa, thêm hiệu ứng, âm thanh cho video.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm CapCut hoặc phần mềm Adode Premiere (Biết sử dụng cả 2 là 1 lợi thế).

Có laptop cá nhân để hỗ trợ công việc.

Có kiến thức cơ bản về các phần mềm chỉnh sửa, biên tập video.

Ưu tiên sinh viên theo học các chuyên ngành Marketing, Design... hoặc các ngành liên quan.

Tư suy sáng tạo, nắm bắt các xu hướng nội dung video, bắt trend.

Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc.

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc tròn đỏ.

Cung cấp số liệu báo cáo thực tập chi tiết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, giúp phát triển năng lực.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.