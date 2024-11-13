Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty

• Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...) như banner flash, popup, email template, giao diện website/ứng dụng, v.v...

• Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

• Thiết kế, quản lý hệ thống nhận dạng thương hiệu của cty

• Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ

• Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh

• Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, Photoshop. InDesign,..

• Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể

• Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các chủ đề của bạn cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm

• Yêu thích/ đam mê nghệ thuật/ thiết kế

• Lưu ý: Ứng viên ứng tuyển vui lòng đính kèm đường link portfolio.

Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Có trợ cấp ( nếu là thực tập sinh)

- Được hướng dẫn, đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng;

- Hỗ trợ chi phí gửi xe, chi phí đi lại phục vụ cho công việc;

- Các thiết bị công nghệ hiện đại, cao cấp

- Văn phòng tiện nghi, túi ngủ, bánh trà, cà phê cho nhân viên;

- Cơ hội làm việc với nhiều đối tác trong lĩnh vực công nghệ; thể thao

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật.

- Các quyền lợi khác theo luật lao độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TEKNIX E&C

