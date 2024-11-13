Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Manual Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/2/11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của dự án triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp và giải pháp nhà máy thông minh (ERP, MES, CRM, HRM, DMS)
Lập kế hoạch test và viết test case cho dự án
Thực hiện test theo kế hoạch và test case
Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi được phản ánh
Phối hợp với team kỹ thuật để fix bugs
Lập báo cáo tổng hợp, phân tích lỗi và ý kiến phản hồi của khách hàng.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tương đương các chuyên ngành CNTT, HTTT... (Từng học khóa học Tester là một lợi thế)
Có kiến thức SQL là lợi thế.
Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt
Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Được thực tập, đào tạo miễn phí trung bình 3 tháng.
+ Học việc 1 tháng: Hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng
+ Học việc on-job 2 tháng: Hỗ trợ 3 triệu đồng/1 tháng
Sau thời gian thực tập, xét trở thành nhân viên chính thức mà không cần trải qua thời gian thử việc.
Chế độ đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức
Mức lương: up 9-12tr.
Review lương 2 lần/năm trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 1 lần/1 năm
Lương tháng 13
Thưởng thâm niên
BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhân ái, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty.
Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Gia Trí Bình thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-toi-3-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job248159
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Kengroup
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu Apero Technologies Group
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu Công ty Cổ Phần TEECOM
Tới 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH HOPEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOPEE
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
25 - 27 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester DigiEx Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DigiEx Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Netcompany
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Teso Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Teso Global
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Manual Tester FAVOLIST5 ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 6 Triệu FAVOLIST5 ASIA
Tới 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Netcompany
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm