Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 69/2/11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Tham gia phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của dự án triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp và giải pháp nhà máy thông minh (ERP, MES, CRM, HRM, DMS)
Lập kế hoạch test và viết test case cho dự án
Thực hiện test theo kế hoạch và test case
Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi được phản ánh
Phối hợp với team kỹ thuật để fix bugs
Lập báo cáo tổng hợp, phân tích lỗi và ý kiến phản hồi của khách hàng.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tương đương các chuyên ngành CNTT, HTTT... (Từng học khóa học Tester là một lợi thế)
Có kiến thức SQL là lợi thế.
Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt
Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.
Có kiến thức SQL là lợi thế.
Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt
Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.
Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì
Được thực tập, đào tạo miễn phí trung bình 3 tháng.
+ Học việc 1 tháng: Hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng
+ Học việc on-job 2 tháng: Hỗ trợ 3 triệu đồng/1 tháng
Sau thời gian thực tập, xét trở thành nhân viên chính thức mà không cần trải qua thời gian thử việc.
Chế độ đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức
Mức lương: up 9-12tr.
Review lương 2 lần/năm trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 1 lần/1 năm
Lương tháng 13
Thưởng thâm niên
BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhân ái, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty.
Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.
+ Học việc 1 tháng: Hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng
+ Học việc on-job 2 tháng: Hỗ trợ 3 triệu đồng/1 tháng
Sau thời gian thực tập, xét trở thành nhân viên chính thức mà không cần trải qua thời gian thử việc.
Chế độ đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức
Mức lương: up 9-12tr.
Review lương 2 lần/năm trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 1 lần/1 năm
Lương tháng 13
Thưởng thâm niên
BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhân ái, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty.
Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp
Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI