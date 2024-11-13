Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69/2/11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của dự án triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp và giải pháp nhà máy thông minh (ERP, MES, CRM, HRM, DMS)

Lập kế hoạch test và viết test case cho dự án

Thực hiện test theo kế hoạch và test case

Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi được phản ánh

Phối hợp với team kỹ thuật để fix bugs

Lập báo cáo tổng hợp, phân tích lỗi và ý kiến phản hồi của khách hàng.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tương đương các chuyên ngành CNTT, HTTT... (Từng học khóa học Tester là một lợi thế)

Có kiến thức SQL là lợi thế.

Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt

Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Được thực tập, đào tạo miễn phí trung bình 3 tháng.

+ Học việc 1 tháng: Hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng

+ Học việc on-job 2 tháng: Hỗ trợ 3 triệu đồng/1 tháng

Sau thời gian thực tập, xét trở thành nhân viên chính thức mà không cần trải qua thời gian thử việc.

Chế độ đãi ngộ khi trở thành nhân viên chính thức

Mức lương: up 9-12tr.

Review lương 2 lần/năm trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 1 lần/1 năm

Lương tháng 13

Thưởng thâm niên

BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và nhân ái, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí của Công ty.

Có môi trường học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp

Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

