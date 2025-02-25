Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Mô tả và lên nhu cầu thiết kế các nội dung POSM, Digital Marketing, quà tặng,…

Ban hành thông báo & theo dõi thông báo triển khai hoạt động Trade.

Hỗ trợ event sale out tại các cửa hàng.

Hỗ trợ thực hiện báo cáo doanh thu, báo cáo các chỉ số đánh giá chiến dịch Trade.

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động event cửa hàng.

Hỗ trợ thực hiện, lưu trữ các giấy tờ, chứng từ thanh toán, hồ sơ có liên quan đến bộ phận Trade.

Các hoạt động khác tùy theo phương án triển khai.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Sinh viên năm 3-4 chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan.

2. Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp;

Kỹ năng lắng nghe;

Kỹ năng làm việc nhóm;

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

3. Thái độ/Phẩm chất:

Có trách nhiệm với công việc;

Hòa đồng, thân thiện, cởi mở;

Chính trực, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ gửi xe tại văn phòng làm việc;

Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng công việc định kỳ;

Có thể sắp xếp off 1-2 buổi/tuần theo lịch học tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

