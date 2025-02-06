Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 10, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Nhận hướng dẫn từ Lãnh đạo cho các project mới và công việc được giao.

Thiết kế và phát triển các sản phẩm mới liên quan đến kim loại và polyurethane.

Phát triển đồ gá, khuôn đúc và dụng cụ.

Đổi mới dây chuyền sản xuất với phương thức phát triển sản phẩm mới. Trong khi đó, làm việc với bộ phận kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản xuất.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành liên quan kỹ thuật cơ khí.

Hiểu biết về thiết kế và kỹ thuật ô tô.

Sử dụng thành thạo phần mềm SolidWorks 3D và tạo ra các bản vẽ 2D.

Nắm rõ kiến thức về thiết bị đo lường; calipers, verniers, CMM.

Hiểu biết về dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng cơ bản.

Hiểu biết về máy móc như máy CNC, robot và đúc khuôn là một lợi thế.

Có kỷ luật, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 7.000.000 VNĐ

Xe đưa rước tại các điểm HCM, Thủ Đức, Biên Hoà

Cơm trưa

Đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.