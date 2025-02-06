Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM
- Đồng Nai: Đường số 10, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Nhận hướng dẫn từ Lãnh đạo cho các project mới và công việc được giao.
Thiết kế và phát triển các sản phẩm mới liên quan đến kim loại và polyurethane.
Phát triển đồ gá, khuôn đúc và dụng cụ.
Đổi mới dây chuyền sản xuất với phương thức phát triển sản phẩm mới. Trong khi đó, làm việc với bộ phận kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản xuất.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về thiết kế và kỹ thuật ô tô.
Sử dụng thành thạo phần mềm SolidWorks 3D và tạo ra các bản vẽ 2D.
Nắm rõ kiến thức về thiết bị đo lường; calipers, verniers, CMM.
Hiểu biết về dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng cơ bản.
Hiểu biết về máy móc như máy CNC, robot và đúc khuôn là một lợi thế.
Có kỷ luật, trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Xe đưa rước tại các điểm HCM, Thủ Đức, Biên Hoà
Cơm trưa
Đồng phục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
