Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Lộc An, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và hỗ trợ quy trình tiếp nhận hàng hóa (Inbound) từ nhà cung cấp

Quan sát và phối hợp thực hiện hoạt động xuất hàng đến cửa hàng và khách hàng (Outbound)

Hỗ trợ kiểm soát tồn kho: kiểm kê định kỳ, đối chiếu dữ liệu và nhập liệu hệ thống

Tham gia theo dõi quá trình vận chuyển (Transportation), đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt

Cập nhật dữ liệu vận hành, hỗ trợ các báo cáo phân tích hoạt động tại kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Dược, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Cẩn thận, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc

Sử dụng được Excel và các công cụ văn phòng cơ bản

Có thể làm tối thiểu 3-4 buổi/tuần

Làm việc tại Long Thành, Đồng Nai (có xe đưa rước)

Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2.000.000 đồng / tháng.

Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn Thực tập sinh.

Được đào tạo kinh nghiệm làm việc thực tế.

Có cơ hội chính thức làm việc tại Pharmacity.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

