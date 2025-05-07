Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
- Đồng Nai: KCN Lộc An, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu và hỗ trợ quy trình tiếp nhận hàng hóa (Inbound) từ nhà cung cấp
Quan sát và phối hợp thực hiện hoạt động xuất hàng đến cửa hàng và khách hàng (Outbound)
Hỗ trợ kiểm soát tồn kho: kiểm kê định kỳ, đối chiếu dữ liệu và nhập liệu hệ thống
Tham gia theo dõi quá trình vận chuyển (Transportation), đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt
Cập nhật dữ liệu vận hành, hỗ trợ các báo cáo phân tích hoạt động tại kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dược, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh
Cẩn thận, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc
Sử dụng được Excel và các công cụ văn phòng cơ bản
Có thể làm tối thiểu 3-4 buổi/tuần
Làm việc tại Long Thành, Đồng Nai (có xe đưa rước)
Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn Thực tập sinh.
Được đào tạo kinh nghiệm làm việc thực tế.
Có cơ hội chính thức làm việc tại Pharmacity.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
