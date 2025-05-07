Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Lộc An, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu và hỗ trợ quy trình tiếp nhận hàng hóa (Inbound) từ nhà cung cấp
Tìm hiểu và hỗ trợ
Quan sát và phối hợp thực hiện hoạt động xuất hàng đến cửa hàng và khách hàng (Outbound)
Quan sát và phối hợp
Hỗ trợ kiểm soát tồn kho: kiểm kê định kỳ, đối chiếu dữ liệu và nhập liệu hệ thống
Hỗ trợ kiểm soát tồn kho
Tham gia theo dõi quá trình vận chuyển (Transportation), đảm bảo luồng hàng hóa thông suốt
Tham gia theo dõi quá trình vận chuyển
Cập nhật dữ liệu vận hành, hỗ trợ các báo cáo phân tích hoạt động tại kho
Cập nhật dữ liệu vận hành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Dược, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Dược, Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh
Cẩn thận, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc
Sử dụng được Excel và các công cụ văn phòng cơ bản
Có thể làm tối thiểu 3-4 buổi/tuần
Làm việc tại Long Thành, Đồng Nai (có xe đưa rước)
Làm việc tại Long Thành, Đồng Nai
Cơ hội thăng tiến lên vị trí nhân viên chính thức

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp 2.000.000 đồng / tháng.
Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn Thực tập sinh.
Được đào tạo kinh nghiệm làm việc thực tế.
Có cơ hội chính thức làm việc tại Pharmacity.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 240A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

