Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh thương mại điện tử cho công ty, bao gồm:

Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng online (website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội,...)

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh,

Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả.

Phát triển và quản lý mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Tham gia xây dựng và triển khai các dự án liên quan đến thương mại điện tử.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về kinh doanh thương mại điện tử, marketing online.

Nắm vững các kênh bán hàng online, các công cụ marketing online hiệu quả.

Có khả năng phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin