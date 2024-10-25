Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH FILL IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 17 Triệu

Tiếng Hàn

CÔNG TY TNHH FILL IT
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH FILL IT

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH FILL IT

Mức lương
16 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2G, Đường số 9, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 16 - 17 Triệu

- Phiên dịch cho khách hàng Hàn Quốc trong lĩnh vực SMP, PMU
- Phiên dịch trong các cuộc họp liên quan đến phân phối mỹ phẩm
- Dịch tài liệu
- Thực hiện các công việc hành chính khác
- Hỗ trợ và quản lý việc kinh doanh của trường Anh ngữ ELSA

Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Tích cực, vui vẻ, chủ động
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH FILL IT Thì Được Hưởng Những Gì

- Có phần trăm hoa hồng ngoài lương cơ bản
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước (Đóng BH FULL lương)
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, đồng nghiệp hòa đồng
- Cơ hội nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
- Được xét nâng lương hàng năm
- Lương tháng 13
- Không gian làm việc thoải mái với đầy đủ tiện ích
- Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ lễ, tết định kỳ hàng năm theo chế độ của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FILL IT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FILL IT

CÔNG TY TNHH FILL IT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 2G, Đường số 9, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

