Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 47 - 73 Triệu

Mức lương 47 - 73 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà The Sun, 3 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực hiện triển khai dự án phát triển phần mềm/ứng dụng

Đầu mối tiếp nhận công việc và triển khai tới các member

Quản lý các hoạt động vận hành trong dự án (resource, schedule, risk, cost, ...)

Giám sát và đánh giá công việc của các member, báo cáo tiến độ định kỳ

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí PM/Brse

Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp tốt

Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm, khả năng phân tích yêu cầu hệ thống và nghiệp vụ tốt

Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt

Kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị rủi ro tốt

Tính chủ động cao trong công việc

Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt

Điểm cộng:

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum là một lợi thế

Hiểu biết về văn hoá, phong cách làm việc của người Nhật

Có thể tạo tài liệu basic design và UI Wireframe

Có kiến thức về database (đặc biệt là MySQL)

Có kinh nghiệm quản lý những dự án lớn

Tại CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, từ 47,200,000 VND to 73,200,000 VND (bao gồm thưởng và trợ cấp)

Nhiều loại trợ cấp: trợ cấp ngôn ngữ, trợ cấp chuyên cần...

Thưởng tháng 13

Thưởng kinh doanh

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo

Hỗ trợ sự phát triển cá nhân

Thời gian làm việc: chỉ 7.5 tiếng từ 7:30 - 16:00 Thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1tiếng)

Bữa trưa công ty thứ 4 hàng tuần

Miễn phí bánh kẹo, đồ uống

Liên hoan công ty (bữa tối 1 lần/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.